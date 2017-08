Boletim da segurança desta manhã terça: Sena sem ocorrências (v)

Boletim oficial do Sisp – 8/08 || Leia mais:https://t.co/vzZQVsFnyL — Notícias do Acre (@noticiasdoacre) 8 de agosto de 2017

(…)

Em Rio Branco, foi registrada uma tentativa de incêndio em um caminhão, mas o Corpo de Bombeiros (CBMAC) controlou as chamas. Em Porto Acre, três ônibus da rede municipal de ensino foram queimados. No município de Senador Guiomard, ocorreu incêndio em uma fábrica de reciclados, que foi combatido pelo CBMAC com apoio de caminhões pipa.

Em Tarauacá, tiveram três tentativas de incêndio. Ainda no município foram presas quatro pessoas acusadas de envolvimento nos ataques.

Na capital, dois indivíduos deram entrada no Pronto Socorro, por disparos de armas de fogo. Já em Sena Madureira nenhuma ocorrência policial foi registrada.

No fim da tarde desta segunda-feira, 7, foram presas pessoas acusadas de serem os autoras dos incêndios do fim de semana, em Rio Branco.

Operações também estão sendo realizadas em outros municípios.

O Sistema de Segurança do Acre reforça o pedido aos donos de postos de combustíveis para que não vendam gasolina em recipientes impróprios.

(…)

Vídeo: Cidade do Povo terá atenção especial da segurança