Primeira-dama de Sena dificilmente será candidata à Aleac

Meyre Serafim, primeira-dama e secretária de Ação Social atuante do município de Sena Madureira dificilmente será candidata a deputada estadual no ano que vem como se imaginava.

Não se sabe os motivos ao certo…

Só a própria primeira-dama para explicar ou desmentir…

O que diria o prefeito Mazinho?

Analisem o Distritão…!

O fato é que a movimentação do vice-prefeito Gilberto Lira no sentido de comandar/coordenar a Feira Agropecuária da cidade mostra que tem mais Coragyps atratus no céu do que avião de carreira.

Gilberto Lira pode vir a ser o nome do oficialismo (alguns já estão usando/imitando o termo hispânico usado por este blog) municipal para a disputa a uma vaga à Assembleia Legislativa.

Viu, Charlene Lima!??

(Para este blog, Do sobrinho do ZHO, que ainda está de vacaciones)