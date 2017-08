E o empresário Soster descobre Sena Madureira (não é de agora)

Da prefeitura de Sena Madureira no FB:

O prefeito Mazinho Serafim esteve no gabinete do deputado acompanhado do secretário municipal de Planejamento, Cirleudo Alencar, em Brasília. No encontro, Flaviano falou das emendas destinadas ao município.

“Agora mesmo liberamos uma parte de uma emenda no valor de um milhão cento e setenta e sete mil reais para o Mazinho fazer pavimentação. Com esse valor o prefeito já deu a ordem de serviço, essa obra já estava licitada e a empresa já vai começar os trabalhos nas ruas Antônio Nicácio Teixeira, Travessa do Aeroporto, Rua Maranhão e da Rua Siqueira Campos”, disse Flaviano.

De acordo com o parlamentar federal, essas serão as primeiras ruas contempladas com esse recurso, e em seguida mais ruas do município também serão beneficiadas, já que o valor total da emeda é de mais de R$ 3 milhões.

PS: na administração passada, de Mano, o Soster também andou descobrindo o principado… – J R Braña B.