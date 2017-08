Do gab do senador Flabiano, do PMDBêêê… – para este blog:

Dando continuidade ao giro pelos municípios do Vale do Acre , foi a vez de Acrelândia receber, na tarde desta sexta-feira,11, o deputado Flaviano Melo ,encarregado de apresentar aos integrantes do PMDB local o ex-deputado Márcio Bittar como candidato do partido ao Senado Federal.

(…)

E mais: