Flaviano e Mazinho: Mais 1 milhão para recuperação de ruas

O prefeito de Sena Madureira,Mazinho Serafim(PMDB),esteve no gabinete do deputado Flaviano Melo (PMDB),em Brasília, a fim de agradecer o empenho do parlamentar na garantia de recursos da ordem de R$ 1,178 milhão de um total de R$ R$ 3,4 milhões junto ao Ministério das Cidades.

Os recursos serão utilizados em obras de infraestrutura(pavimentação e recapeamento asfáltico) das ruas Antônio Castro Teixeira, Siqueira Campos, Maranhão e travessa do Aeroporto. Mazinho expressou sua gratidão ao deputado por ter interferido a fim de assegurar os recursos que poderiam ser perdidos em meio às exigências da burocracia oficial.

Obras

Segundo Mazinho, as obras serão iniciadas de imediato. O prefeito adiantou que os recursos vão garantir a recuperação e aprimoramento da malha asfáltica da cidade, assegurando melhor tráfego de veículos, produtos e pessoas. ”O que vai contribuir para maior circulação de riquezas e assegurar maior comodidade à comunidade que poderá se utilizar das vias recuperadas”, resumiu o prefeito.

PS: Flabiano Melo, do PMDBêêê…é um dos 10 mais contemplados pelo ilegítimo em liberação de Emendas (mais de 6,5 milhões) – J R Braña B.

