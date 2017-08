Ifac-Sena: processo seletivo para contratar um professor

Do Ifac para este blog:

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abre inscrições, a partir do dia 21 de agosto, para contratação de professor substituto na área de Informática. A vaga, que é para o campus Sena Madureira, é de caráter temporário. O contrato terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Para se inscrever, o candidato deve apresentar os documentos exigidos em edital, na sala da Coordenação de Gestão Pessoas do Ifac, em Sena Madureira. A inscrição, que é gratuita, deve ser feita das 07h às 11h e das 13h às 17h, até o dia 23 de agosto. Além do salário, que pode chegar até R$ 5.742,14, o candidato aprovado também poderá receber auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar.

Acesse o link https://goo.gl/htW6A2 e veja o acessar o edital.

Inscrição

Conforme descrito em edital, a inscrição deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato, ou por seu procurador legal. Os documentos deverão ser entregues em envelope aberto, devidamente identificado com nome e área de concorrência.

Os documentos que devem ser apresentados no ato na inscrição são: formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado (disponível em anexo ao edital) e currículo conforme modelo disponível em edital. Também deverão ser entregues os originais e cópias do documento de identidade, Diploma do Curso de Graduação ou equivalente, titulações informadas no formulário de inscrição, documentos comprobatórios das experiência profissionais na docência e certificados de cursos extracurriculares.

Resultado

Conforme previsto em cronograma, o resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 31 de agosto. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso deverão apresentar justificativa individual e fundamentada, acompanhada das devidas comprovações, direcionada à Comissão do Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto, para o e-mail csm.cogep@ifac.edu.br. A interposição de recursos será recebida somente no dia 01 de setembro.

A divulgação e homologação do resultado final está prevista para ser divulgada até o dia 04 de setembro, sendo estas publicadas no site do Ifac, como também no Diário Oficial da União.

Convocação

A convocação do candidato aprovado será publicada em Diário Oficial da União, sendo que o aprovado terá o prazo de 10 dias para se apresentar na Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas (DISGP), localizada na Rua Coronel Alexandrino, nº 235, bairro Bosque, no município de Rio Branco. Caso o aprovado não atenda a convocação no prazo de 10 dias, o Ifac irá convocar o próximo classificado.

PS: contrato temporário!, não esqueça! – J R Braña B.