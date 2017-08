A mentira deslavada do PSDB ao povo brasileiro

O partido é o principal responsável pelo Golpe e agora mente novamente à população dizendo que no Parlamentarismo o eleitor vota para presidente e para primeiro-ministro.

Mentira!

No Parlamentarismo, o presidente, na verdade o chefe do governo (que vai cuidar do dia a dia das coisas do país) é o primeiro-ministro, que é escolhido pelo Congresso (deputados e senadores)…

Agora pensa aí esse Congresso Corrupto brasileiro escolhendo o chefe do governo…

Taí o Temer como prova…escolhido pelo Congresso Corrupto…

Fique esperto!

J R Braña B.