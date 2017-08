Ecycle: Em supermercado no Acre, recicláveis servem como moeda de troca

Imagine um mercado em que você pode trocar uma garrafa PET por uma fruta. Desde abril de 2017 isso é possível em Marechal Thaumaturgo, no Acre. Por lá, os moradores já viraram fãs do TrocTroc, um supermercado que, além de colocar mais variedade no prato, também despertou na comunidade a consciência ambiental.

Funciona assim: cada quilo de material reciclável vale cinquenta centavos em compras. Caso o cliente traga os resíduos limpos e amassados, ele tem um acréscimo de 20% no valor final do peso.

(Projeto é parceria entre Ashaninkas e ONG internacional)

(…)