Preço da energia tá alto? Aguarde até privatizar a Eletrobras…

A previsão é de que os preços (que já são altíssimos) explodam com a privatização da estatal brasileira do sistema elétrico…Num primeiro momento pode até baixar um pouco o preço da energia…é a velha tática dos privateiros…depois ninguém segura mais os aumentos…tudo em preços de dólar porque os acionistas calculam tudo na moeda norte-americana – J R Braña B.

Do blog do Esmael:

A nova palavra de ordem do ilegítimo governo Michel Temer (PMDB) é ‘privatizar para sustentar a corrupção’ da quadrilha que tomou de assalto o Palácio do Planalto.

Dito isto, vamos a último do Tinhoso: ele quer privatizar a Eletrobras.

A “redução da participação da União” no capital da estatal visa arrecadar até R$ 20 bilhões, diz um comunicado do Ministério de Minas e Energia.

“Mais um anúncio escandaloso de um governo golpista, antinacional e corrupto. Vender a Eletrobras é crime de lesa-pátria!”, disparou o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da bancada petista no Senado.

O anúncio da intenção de privatizar a Eletrobrás ocorreu no mesmo dia, no caso hoje (21), em que se soube da suspensão do leilão da Cemig pela Justiça.

Michel Temer precisa arranjar R$ 159 bilhões para cobrir o rombo causado pelo golpe de Estado e, de quebra, sustentar a corrupção e a quadrilha que tomou de assalto o Palácio do Planalto.

Temer quer vender a Eletrobrás!

Deus meu! A irresponsabilidade não tem limite? — Roberto Requião (@requiaopmdb) 21 de agosto de 2017

Eletrobrás é uma das 58 privatizações planejadas pelo golpe que se comporta em relação ao país como feirante na xepa: entrega de baciada pic.twitter.com/AHZuR0kzjr — Carta Maior (@cartamaior) 22 de agosto de 2017

PS: ah…o preço do combustível aumentou novamente nesta terça. Viva o Brasil! – J R Braña B.