Marcus Alexandre volta ao Deracre de Sena e cozinheira se emociona

Marcus Alexandre foi a Sena (por 120 minutos) e já começa a fazer a diferença.

Fez questão de ir ao Deracre do amigo Nilson Areal (ex-prefeito), conversou com os funcionários, lembrou do apoio que recebeu quando era o chefe do órgão e até reencontrou com dona Luiza, a cozinheira, que quase foi às lágrimas.

(Marcus Alexandre em Sena: sensibilidade política)

E tirou foto com a bancada dos Areal:

Antes publicamos…: