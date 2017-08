Enquanto a imprensa do Brasil esconde…

…A imprensa do mundo mostra e as redes sociais do Brasil acompanham a caravana de Lula pelo Nordeste.

Pesquisa mostrada pelo jornal Valor (dos Marinho) mostra que 60% acha positivo a caravana do ex-futuro presidente do Brasil.

(A) O povo espontaneamente nas ruas para esperar a passagem da caravana @LulapeloBrasil. pic.twitter.com/ZDI5fEFTOi — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) 27 de agosto de 2017