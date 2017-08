O professor, escritor, teólogo, intelectual e o militante das lutas sociais no Brasil e na América Latina, Leonardo Boff respondeu a um twitter deste blogueiro sobre Paolino Baldassari, o padre mais importante do Acre do final do século XX e comecinho deste século XXI.

Veja:

Aqui embaixo vídeo exclusivo de Paolino Baldassari (na igreja do principado de Sena), que consta na capa deste blog de forma permanente.



J R Braña B.

PS: Tudo que vem de e lembra Padre Paolino me alegra a alma.