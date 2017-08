STF absolve o Rocha sindicalista: greve até à vitória

Do dep Rocha para este blog:

Por unanimidade STF extingue processo contra Major Rocha por participação na greve da PM

O Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu por unanimidade nesta terça-feira (29) o deputado federal Major Rocha (PSDB) da acusação ofertada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por suposto crime militar de motim e incitação à desobediência na participação do então deputado estadual Rocha no movimento grevista de policiais e bombeiros em maio de 2011.

(…)

E aqui embaixo Rocha em visita a Israel (onde foi homenageado com o título de Embaixador da Paz)….tomara que não volte com ideias mais belicistas na cabeça. Já basta o sofrimento do povo palestino por conta da fúria direitista do governo desse país – J R Braña B.