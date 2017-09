Senador JV em Sena: 350 mil em benefícios para comunidades rurais

Com os recursos foram compradas 16 beneficiadoras de arroz, que foram oficialmente entregue na noite de sexta durante a Feira do município.

Associação atendidas

Rio Iaco:

Associação Porongaba, Associação Porto Maia, Associação Silva Jardim, Associação Itamarati, Associação São Joao

Rio Caeté:

Associação Baixo guarani,

Associação Cuidado,

Associação Boca do Canamari,

Associacao Benjamin,

Rio Macaua

associação Irmão Iracema,

Associacao Santo Antônio,

Associacao São José,

Associação Queimada,

Gleba São Jorge

Associação Ramal do 20,

Associação Ramal do 16,

Associação ramal do 12

Senador Jorge Viana:

-Espero que os equipamentos ajudem a melhorar a produção e a vida de todas as famílias que vivem nessas comunidades. Sena Madureira é o terceiro maior município do Acre. Precisa da nossa atenção, independentemente de partido.

Neste sábado mais sobre os bastidores da visita de Jorge Viana a Sena em atualização…com vídeos e áudio….