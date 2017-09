@sibamachado13/Sedens: agendas públicas em CZ do Sul (v)

Do secretário Sibá Machado para este blog:

Agenda deste Sábado:

– Reunião do Setorial da Igualdade Racial do PT em Rio Branco,

– Acompanhando com o Secretário Reis, as atividades da Primeira Agro Fest em Epitaciolândia,

– Visita ao Sítio do Rosildo em Brasiléia.

Rosildo construiu um Biodigestor para Geração de Energia Elétrica.

E em Cruzeiro do Sul:

Momentos do Ato de inauguração do Biodigestor no Frigorífico 3 irmãos em Cruzeiro do Sul.

Capacidade: 10 mil litros,

– Biogás para a cozinha industrial,

– 30% da Energia elétrica,

– Irrigação de Pasto,

– Bomba D’água

Sucesso Total!