Conheça o Acre: ouça mensagem na Difusora Acreana (a)

Em nenhum lugar do mundo as mensagens dos ouvintes são lidas da forma como são.

A difusora, há 76 anos, inventou esse formato, que se mantém até os dias atuais.

Os recados são escritos pelos próprios ouvintes e não sofrem correção….perfeito!

E o melhor apresentador para esse tipo de programa, não poderia deixar de ser, é o Reginaldo Cordeiro, o Rei do Brega.

Reginaldo é imbatível nesse campo…

Se tivesse uma emissora…todo sábado, de 5 da manhã até meio-dia – o horário seria do Rei do Brega só com bregas e mensagens.

Agora, a melhor voz da Difusora de todos os tempos, sempre achei, foi do Eliseu Andrade…(agradável, afinada, inigualável por aqui).

Quer conhecer o Acre, ouça a Difusora na hora das mensagens…

É a riqueza do nosso povo voando pelo planeta em ondas eletromagnéticas e também pela internet.

Ouça a mensagem (tudo é engraçado) abaixo e o comentário final do Rei do Brega….e ria até não aguentar mais!

Quer ouvir a Difusora?… aqui

J R Braña B.