Gov/Sedens/Anac: novos investimentos em piscicultura no Acre

Agenda desta Terça-feira:

Com o Governador, o Diretor da Peixes da Amazônia e o Diretor da Anac.

Novos Investimentos na Piscicultura!

Agenda da Segunda-feira:

Emendas liberadas no dia 29 de agosto.



Assinatura do Convênio entre Governo do Estado e Cooperativa Sonho Meu.

– Objeto: Construção da Agroindústria de Derivados da Mandioca.

– Valor do investimento: 700 mil reais,

– Famílias atendidas: 160

Local: Assentamento Caquetá, Cooperativa Sonho Meu. Br 317, Km 82.

Hora: às 8 horas será servido um café da manhã .

Atenção: Todos deverão estar vestindo a camisa do Flamengo!!!