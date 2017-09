Para que serve essa atual câmara de vereadores de Rio Branco?

Só debate de alto nível:

Hoje um vereador disse que Bolsonaro, quando for presidente (Vade retro! Só se for da Alemanha nazista!) vai jogar bomba nos diretórios do PT.

Esse é o nível do debate nesse ‘parlamento’.

Os representantes do PMDB e DEM são os piores…do mais baixo nível político e intelectual.

Nas capitais do país, as câmaras de vereadores são dispensáveis.

As Assembleias Legislativas acumulariam a fiscalização da prefeitura e estado e tudo caminharia melhor.

J R Braña B.

