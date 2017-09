Defesa de Lula: Palocci quer agradar os procuradores (vídeo e opinião)

Ninguém acha curioso que as validações das acusações contra Lula venham sempre de presos e condenados sob o controle do juiz Sérgio Moro?

Como Léo Pinheiro e Delcídio, Palocci repete papel de validar, sem provas, as acusações do MP para obter redução de pena.

Preso e sob pressão, Palocci negocia com o MP acordo de delação que exige que se justifiquem acusações falsas e sem provas contra Lula.

O depoimento de Palocci é contraditório com outros depoimentos de testemunhas, réus, delatores da Odebrecht e com as provas apresentadas.

— Cristiano Z. Martins (@czmartins) 6 de setembro de 2017