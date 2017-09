Governo Temer: assassinatos de índios isolados

do 247: MPF confirmou que mais de 20 indígenas de uma tribo isolada do Amazonas foram assassinados por garimpeiros; massacre vem pouco tempo depois de outro ataque que matou mais de vinte índios no Vale do Javari; “Caso tais relatos sejam confirmados, o Presidente (Michel) Temer e seu governo possuem uma grande responsabilidade por este ataque genocida. Todas estas tribos deveriam ter tido suas terras devidamente reconhecidas e protegidas há anos – o apoio aberto do governo àqueles que querem violar territórios indígenas é extremamente vergonhoso”, disse a ONG Survival em nota.

