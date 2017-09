Se prepara, GladsonC! Marcus Alexandre ainda nem começou se mexer…

A mídia oposicionista da capital fez o alerta hoje com uma matéria do moribundo jornal ‘O Estado de Minas’ (que ninguém mais compra nas bancas) sobre as eleições pelo Brasil afora.

E pôs Marcus Alexandre, prefeito de Rio Branco, como favorito para vencer o governo no próximo ano.

E olha que MA nem disse ainda que será candidato.

Vai ser uma pedreira, GladsonC! (que agora também tá livre da Lava Jato!)

Arruma sola de sapato de qualidade… de preferência os sapatos Louis Vuitton, que custam 10 mil dólares.

Uma merreca para o senador dos milhões.

Porque só na capital são uns 150 bairros para bater perna, GladsonC.

E se o César Messias for o vice (juruá) aí que vai complicar mais ainda para a oposição.

J R Braña B.

