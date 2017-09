Vai ter suruba? O Caju está chegando!

Romero Jucá (cujo apodo na lista da Odebrecht é Caju) vem para a festa do PMDB do Acre que anunciará a filiação do MBittar.

MBittar, que o ex-deputado Luiz Calixto investiga e não consegue descobrir nem entender como ele faz para viver sempre por cima da carne seca sem, segundo o próprio Calixto, ‘ jamais ter dado um prego numa barra de sabão.’

E o Petecão quer saber quando o MBittar terá um celular com DDD 68.

ka ka ka !!!

Dia 15 o senador da suruba vai agitar Rio Branco politicamente.

J R Braña B.