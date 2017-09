Xapuri abastece com camisinha RO, MT, DF, MG e São Paulo

da AgGov

Em agenda no Ministério da Saúde (MS) em Brasília nesta segunda-feira, 11, o governador Tião Viana tratou sobre a prorrogação do contrato do órgão com a empresa Natex. O acordo prevê a entrega de 90 milhões de preservativos produzidos com látex natural, extraído em sua maior parte por seringueiros em Xapuri.

A secretária adjunta do MS, Sônia Brito, informou que o parecer sobre a prorrogação foi positivo e que o próximo passo agora é traçar um plano sobre a produção. Desde maio deste ano, a fábrica entrega diretamente as demandas contratadas para Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Em julho, mais de 1,5 milhão de unidades foram entregues em Rondônia.

(…)

A fábrica é responsável pelo fornecimento de 15% dos preservativos distribuídos pelo ministério em todo o Brasil. Emprega mais de 120 funcionários diretamente e possui 700 famílias extrativistas cadastradas para o fornecimento do látex (…)

Quer ajudar esse blog a se manter?