Dep Moisés: Eletroacre tem uma chance de seguir pública

O deputado Moisés Diniz (PCdoB) protocolou, nesta quarta-feira (13), um projeto de lei

na Câmara dos Deputados com o objetivo de tirar a Eletroacre do programa de

privatizações anunciado pelo governo federal.

Outras cinco distribuidoras de energia de Estados do norte e nordeste também estão

resguardadas no projeto. Pelo anúncio do governo, além do Acre, Rondônia, Amazonas,

Roraima, Alagoas e Piauí terão suas empresas de energia elétrica privatizadas até o final

deste ano.

A proposta de Moises Diniz recebeu apoio dos deputados Léo de Brito (PT-AC), Carlos

Andrade (PHS-RR) e Assis Carvalho (PT-PI). De Alagoas assinaram como coautores os

deputados Paulão (P), Givaldo Carimbão (PHS) e Ronaldo Lessa (PDT).

Mesmo controlada pela União, a Eletrobras não aprovou a solicitação de prorrogar o

controle sobre as estatais ameaçadas de privatização. A empresa apoia a decisão de

transferir o controle acionário das distribuidoras à iniciativa privada, o que deve ocorrer

até 31 de dezembro de 2017. Se não houver compradores, as estatais de energia deverão

ser liquidadas.

Otimismo

Os presidentes dos Sindicatos dos Urbanitários dos seis estados participaram do ato que

protocolou o projeto de lei na Câmara. Eles manifestaram otimismo quanto à iniciativa

em defesa das empresas, dos seus empregados e da população dos estados atingidos

pela decisão do governo federal. Pelo Acre participou do evento o presidente do

Sindicato dos Urbanitários, Fernando Nascimento.

Segundo Moisés Diniz, o governo Temer criou uma situação em que apenas dois

desfechos são possíveis: a privatização das distribuidoras ou sua liquidação.

“Por meio deste projeto de lei, buscamos impedir que essas empresas sejam

privatizadas, incluindo-as na relação de empresas federais às quais não se aplicam os

dispositivos da Lei nº 9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização."

Além disso, a proposta prevê que a União passe a prestar, diretamente, e por intermédio

de pessoas jurídicas sob seu controle direto ou indireto, os serviços de distribuição de

energia elétrica nas áreas em que as distribuidoras federais já atuam, dispensando,

assim, a realização de licitação para contratação de novos concessionários”, informou o

deputado.

Prejuízos



Segundo o deputado Moisés Diniz, seu projeto também tem por objetivo impedir

prejuízos à população e à economia dos estados afetados, além da manutenção dos

empregos nas estatais.

A inciativa foi anunciada durante o Ato de Lançamento da Rede Nacional Parlamentar

em Defesa da Soberania Energética e Nacional e da Campanha Nacional em Defesa do

Setor Elétrico, realizada na Câmara dos Deputados. O evento contou com a presença de

líderes sindicais e parlamentares de todo o Brasil.

Nesta quarta-feira (14), Moisés Diniz também participou de uma audiência pública para

debater o desmonte do Estado brasileiro e do ato público de resistência às privatizações.

Este último foi convocado por uma frente ampla de entidades civis organizadas em da

defesa dos trabalhadores.

