Oposição joga a toalha: 364 de GladsonC caminha para fechar

Como a maioria desconfiava, aquela fanfarronice toda de que a ex-rodovia BR-364 iria, enfim, ser recuperada pelo DNiT do senador GladsonC não passou de arroubo pueril do político do juruá/Amazonas.

O trecho capital – Sena é um buraco só!

De Sena ao Juruá a rodovia não existe mais…

Hoje na Aleac a oposição jogou a tolha e prometeu se juntar ao oficialismo para ver se o varadouro não fecha totalmente nos próximos dias.

O oposicionista Luiz Gonzaga (PSDB) disse que ninguém sabe onde os serviços de recuperação anunciados desde o ano passado estão sendo executados. “Por sinal, retiraram os asfalto e até agora não colocaram um palmo de asfalto de volta”. Ele alerta que o combustível para os geradores que fornecem energia vai pela estrada. Como é que os empresários vão abastecer seus comércios?”.

O parlamentar tucano afirma que há muita conversa do diretor do DNIT, Thiago Caetano e pouco serviço executado até o momento. “Só se vê a conversa (…)

É triste, porém é muitíssimo engraçado.

J R Braña B.

