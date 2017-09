Melhora portal de entrada do principado de Sena…

De tanto este blog falar daquele azulão brega a prefeitura do principado de Sena mudou a cor e iluminou o portal de chegada à cidade.

Um navegante elogia…

Vindo da igreja fiquei surpreso com a iluminação que colocaram na rotatória da cidade. Sem aumentar ou diminuir ninguém, mas a dinâmica de uma gestão é a promoção do lugar onde se mora. Sena Madureira está aos poucos de cara nova e sendo bem cuidada. Parabéns a todos! Devemos mantê-la assim (Jefferson Pontes da Silva)

Também gostei.

J R Braña B.

Antes publicamos…:

