Perpetua com as famílias dos Soldados da Borracha em Sena Perpétua Almeida também saudou via este blog Sena Madureira por seus 113 Anos de emancipação política. Ouça abaixo…: http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2017/09/perpetua-sena-WhatsApp-Audio-2017-09-25-at-12.33.48.mp3 ...