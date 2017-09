Dia 7: O desafio da Frente Popular em Sena após o sucesso dos 113 Anos

Após festa dos 113 Anos de Sena Madureira promovida pela prefeitura da cidade (PMDB) vai ficar difícil realizar qualquer evento nos próximos três meses sem que não haja comparações.

Está prevista para o dia 7/X a Plenária dos partidos da Frente Popular no município (porém, não está confirmado 100% a sua realização).

Segundo um dos dirigentes da FP estadual, com responsabilidade em Sena, o evento será preparado para atender a expectativa da aliança.

Todo cuidado será pouco com esse evento.

Há alguns descontentes e que tiraram o pé na defesa do governo…

O blog já ouviu coisas do tipo: ‘não vou comparecer…!’

Nem a Frente Popular na Câmara de Vereadores está atuando como bloco…

Não se houvem mais críticas ao prefeito Mazinho…(exceto do vereador do PSDB, Josandro, que se aproxima do governo via Toinha Vieira)

O certo mesmo é que nos próximos 90 dias o prefeito e a oposição ao governo vão nadar de braçada no principado.

J R Braña B.

