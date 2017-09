Exemplo de como o PiG queima o PT junto aos incautos….(v)

A verdade é que o PT não está na defesa de Aécio Neves…está na defesa da Constituição (que deve valer para todos)…O STF não tem o direito de suspender o mandato do senador de Minas Gerais, por mais malandro, mau caráter, golpista e suspeito de corrupção que ele seja – J R Braña B.

Em tempo:

Assista aqui embaixo o discurso do senador JV, do PT do Acre, reafirmando a defesa da Constituição:



PiG: é o Partido da Imprensa Golpista – expressão cunhada pelo ex-deputado federal pernambucano Fernando Ferro (PT).