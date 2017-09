Expresso: Correios privatizados…em Portugal as consequências são as piores

Por sugestão de @mariadorosario, no Twitter, artigo sobre as consequências da privatização dos Correios em Portugal (no jornal Expresso)

Para os que querem vender Correios, deem uma olhada no que aconteceu em Portugal. Privatização não é a solução. https://t.co/lu5ziKIoXJ — Maria do Rosario (@mariadorosario) 28 de setembro de 2017

