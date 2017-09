Dissidente do PCdoB…onde o ac arranjou esse ‘dissidente’?

Na pesquisa mais recente, o PSDB, de Aécio Neves, o que está preso durante a noite, aparece como o partido mais desacreditado do Brasil…supera até o PMDBêêê, do Flabiano.

Abro o ac e tomo um susto!

Dissidente do PCdoB se filia ao PSDB.

Imaginei por um segundo que o tal dissidente fosse a Perpétua, o Moisés, o Hildo, o Batista ou mesmo o Edvaldo.

Eu entendo: o release é dos tucanos…eles põem no papel o que lhes convêm.

Um ser político, nos dias atuais do Brasil, que sai de um partido (e no caso do PCdoB) e adere aos tucanos pode ser chamado de tudo, menos de dissidente.

Olhem que Aldo Rebelo saiu do partido esta semana e foi pra onde?

Para o Partido Socialista Brasileiro.

Perceba a diferença…

Aqui no Acre o ser político deixa o Partido Comunista e assina a ficha do PSDB…o partido que chefiou o golpe contra a Democracia e a Constituição e, cujo presidente, está meio preso, meio solto…e totalmente desmoralizado politicamente.

Dá licença…!

Dissidente…?

Paro por aqui.

J R Braña B.

