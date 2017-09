Homem com revólver durante inauguração do estádio de Sena…(com atraso)

São tantos assuntos para o blog publicar, que esse ia passando…

No fim de semana, na inauguração do estádio de Sena Madureira, um sujeito entrou armado no estádio…seguiu para dentro do gramado e, durante a solenidade – pasme! – ficou mostrando que estava de revólver na cintura para conhecidos.

E não era da polícia nem nada.

O que deseja uma pessoa que vai armada para uma festa popular?

Andar armado deveria ser crime inafiançável e hediondo…

Porém, numa sociedade sem rumo como a nossa isso soa até como uma ofensa.

Que soe.

Sou totalmente contrário ao uso de armas por civis.

Ah, mais os bandidos andam armados, diriam alguns.

Os bandidos são bandidos…foras da Lei.

Que o estado cuide deles…se não cuida, cobremos e cobremos para que cuide.

Afinal de contas, para que serve o estado?

As soluções das armas sempre acabam com vidas.

Arma só para as polícias e olhe lá!

J R Braña B.

