População já entende, mas não reage…(falta consciência)

No 247:

O fato de 59% já considerarem o Governo Dilma melhor que este – embora “melhor que este” não seja elogio é revelador de que a população está compreendendo que ele foi derrubado para que ascendesse uma súcia de canalhas (Fernando Brito, no Tijolaço)

Na minha modesta opinião falta consciência e por isso não há (não houve ainda) reação no país…e o PT/esquerda não se preocupou em ajudar a formar essa consciência durante os anos em que esteve no governo…concedeu os benefícios à grande massa sem dialogar…sem politizar. Resultado: os beneficiados não foram em quantidade suficiente para defender o governo na hora do ataque golpista..(na Venezuela, desde Chávez, metade da população entendeu o jogo e luta ferozmente contra os golpistas de lá…independente de erros e acertos do atual presidente Nicolas Maduro) – J R Braña B.