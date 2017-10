Prefeito Mazinho: ‘Vamos asfaltar todas as ruas de Sena’ (assista)

Vídeo da prefeitura de Sena Madureira em evento da Copa da Floresta, o maior torneio de futebol do Acre.

No vídeo abaixo, o prefeito promete, com a nova usina de asfalto comprada pelo município, asfaltar Todas as Ruas da Cidade.

O prefeito Mazinho dá o crédito total aos parlamentares da oposição, só a eles, pelas conquistas da sua gestão.

E esquece – sempre esquece – de citar o senador Jorge Viana, que tem indicado recursos para o município, como os que vão tornar possível a reconstrução do antigo mercado da cidade.

Mazinho, que está em alta na cidade (o blog reconhece) tem o direito de vender o peixe da oposição, mas tem que ser justo e citar JV sempre que se referir à bancada federal.

É uma questão de justiça e amplitude política.

J R Braña B.



