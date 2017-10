Senador JV: Marcus Alexandre é o melhor para governador do Acre

JV: ‘GladsonC é o Temer e o Aécio no Acre’

ac24horas – Vindo aqui pro Acre senador. Como o senhor está avaliando a sucessão do governador Tião Viana (PT) que, aparentemente, têm dois nomes colocados, do prefeito Marcus Alexandre (PT) e do senador Gladson Cameli (PP)? O senhor acha que mesmo com o desgaste de 20 anos da FPA no poder vocês têm chance de ganhar a eleição?

JV – Acredito que sim. Até alguns meses atrás o desgaste era só do PT. Mas veja o que está acontecendo com o Temer (PMDB), que foi presidente 15 anos do PMDB. Nunca tivemos um presidente da República tão impopular. Veja o que está acontecendo com o Aécio, que é um líder dos partidos de oposição aqui pra nós no Acre. Esses são os dois mais importantes partidos de oposição aqui no Acre. É o PMDB e o PSDB que a gente quer governando aqui no Acre nesse mesmo modelo que está governando o Brasil hoje? A resposta da população deve vir imediata: “não quero isso não”. O senador Gladson representa o Aécio e o Temer. O Marcus Alexandre representa o trabalho que fizemos aqui. Tem outros no nosso processo interno que vamos fechar em outubro, mas a grande possibilidade é o Marcus. Passou a ser uma necessidade termos a continuidade desse trabalho. O nome do Marcus Alexandre é o mais completo que temos para um momento como esse. Um gestor dedicado que conhece o Acre na palma da mão e está fazendo um trabalho extraordinário como prefeito de Rio Branco. O Acre não pode encarar uma aventura de ter um agrupamento de partidos que não confiam uns os outros, brigando que nem cão e gato, que é a nossa oposição. Eles não se entendem e sempre acham que já ganharam a eleição. Brigam pelos cargos antes da campanha. Mas isso é problema deles. Para vencer um período de crise temos que ter um governo responsável e bem focado. O perfil do Marcus Alexandre se adequa bem a esse momento. E falo com a experiência de ter sido prefeito e governador do Estado.

Sobre Temer: