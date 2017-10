Sob pressão, o DNiT/Acre (leia-se senador GladsonC) declara que a BR do Fim do Mundo não fechará durante os meses de chuva intensa no Acre (DEZ, JAN, FEV, MAR, ABR, MAI).

O DNiT considera que a rodovia está aberta…nessas condições, aqui

Ajude a manter este blog!