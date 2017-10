Marechal Taumaturgo: obras de saneamento integrado

Da AgGov:

(…)

Após o transbordo de todos os materiais (de Manaus-AM por meio de balsas), as obras tomaram ritmo contínuo e recebem a constante verificação do diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, e demais gestores técnicos da autarquia.

“Até o fim do ano, entregaremos um novo sistema de abastecimento com capacidade de produção para 30 litros por segundo, somado ao aporte de dois novos reservatórios para distribuir água todos os dias e o dia todo. Já concluímos 5,4 dos 8,2 quilômetros de pavimentação. Queremos mais dois quilômetros até o fim do ano”, relata Magalhães.

(…)