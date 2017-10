Reunião de políticos de Sena na Casa Rosada: Eita, pau pereira!

O ZHO não conseguiu entrar na reunião da Casa Rosada hoje, no final da tarde, que reuniu o governo e políticos da Frente Popular de Sena.

Não foi preciso.

As paredes sólidas da Casa Rosada não são tão vedadas e, como todos sabemos, o som se propaga mais rápido em sólidos do que em líquidos.

Cabeças podem rolar em Sena nas próximas horas…

Não tão cabeças assim…

O baixo clero…., digamos…

(Para se ter uma ideia…caiu até granizo em cima da cabeça dos políticos de Sena durante viagem pela BR-364, a rodovia do fim do mundo (daqui a pouco o vídeo com a saraivada de granizo)

Seguindo…

Frases do tipo foram ouvidas na reunião…

A gente só fica com quem a gente gosta…

A gente só casa com quem a gente quer…

E algumas interrogações tete-a-tete para os políticos de Sena que ficaram sem respostas firmes…

Porém, respostas do tipo foram ouvidas…

Não, não queremos isso não… não viemos aqui pra isso não….etc…

Nesta quarta, em Sena, a coisa vai esquentar….!

Estado, município, prefeitura….vai esquentar…!

Em setores…vão esquentar…

Não há unidade no oficialismo estadual no município.

É um salve-se quem puder…!

No sábado tem uma plenária importante da Frente Popular em Sena…

Quem chegar vivo até lá, verá.

J R Braña B.

Antes publicamos…: