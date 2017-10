Guilhotina em Sena às vésperas de um evento político?

As listas com integrantes de cargos pululam de mão em mão com nomes e sobrenomes de quem vai ter a cabeça decepada pelo Diário Oficial…

Assim, na véspera de uma plenária política que vai lançar um candidato ao governo do Acre?

Hoje foi uma quarta-feira de guerra invisível em todas as trincheiras do principado…e deve seguir nas próximas horas.

Inteligência e liderança política, pessoal!

J R Braña B.

