Tião Viana: ‘O mundo carece de verdade, amor e atenção’

AgGov

Com devoção e tradição, a Casa Civil recebeu a visita da imagem da Nossa Senhora de Nazaré nesta terça-feira, 3. O governador Tião Viana percorreu a repartição levando a mensagem de paz junto à santa.

A ação faz parte da peregrinação da imagem por espaços da cidade de Rio Branco, que antecede o 84º Círio de Nazaré, evento da Igreja Católica no Acre que irá se encerrar com a grande festa do Círio ,no dia 8 de outubro.

“O mundo carece de verdade, amor e atenção. É como se esses sentimentos tivessem perdendo espaço para o egoísmo. Vamos encher nossos corações de oração e paz”, disse Viana para os presentes à solenidade.

(…)

Brasil…: