Plenária da FP em Sena terá três ex-prefeitos: Mano, Nilson e Toinha (ouça)

O coordenador do governo para a região do Purus (Sena, Santa Rosa e Manoel Urbano) disse nesta quinta em entrevista à FM Aldeia, no programa do Sorriso, que ‘a mobilização está boa para sábado e que a plenária será vitoriosa.’

Justino Queiróz disse ainda que os ex-prefeitos Mano Rufino, Nilson Areal e Toinha Vieira vão estar todos no mesmo palanque no sábado, na quadra da escola Dom Julio Mattioli.

Sem contar com o também ex Ulisses Modesto, que sempre aparece…

-Os três vão estar no evento (Mano, Nilson e Toinha) – disse, dando a entender que a guilhotina, por hora, está desligada.

Ouça o Justino (que já mira 2020) abaixo:

Antes publicamos…: