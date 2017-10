Professor Cacá e a juventude de Sena…

O ativista político, professor e pensador Cacá, que ajuda no gabinete do senador Jorge Viana, reuniu nesta sexta no principado de Sena jovens estudantes.

Cacá foi convidado pelo militante jovem da JPT, Felipe Bardales e pelo comunicador Sorriso Show.

Foi uma conversa sobre o futuro, cultura e a própria juventude.

No final Cacá comprometeu-se com os jovens: levar até eles o senador Jorge Viana para uma palestra sobre temas da atualidade.

Antes publicamos…:

Drone da oposição filma reunião da Frente Popular em Sena https://t.co/jJkU11Bfyl pic.twitter.com/eqt8UBCg0g — Oestadoacre (@Oestadoacre) 7 de outubro de 2017