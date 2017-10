JV em Sena faz visita à dona Jandira (locutora da Voz da Cidade)

O senador Jorge Viana disse hoje na plenária da Frente Popular em Sena:

Precisamos entender que somos irmãos, que precisamos uns dos outros e que precisamos ajudar, principalmente os mais pobres e necessitados. E isso pode ser feito através da boa política. É isso que me motiva a seguir lutando.

Logo após o ato político, JV foi à casa da dona Jandira, a primeira locutora da primeira rádio comunitária do Acre, A Voz Da Cidade, que hoje não existe mais.

E, na volta a Rio Branco, como não poderia deixar de ser na BR do Fim do Mundo – o pneu estourou e o senador suou para soltar o estepe da caminhonete…Foi preciso chegar o outro carro de apoio do gabinete.

