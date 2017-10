Dep do Acre que votaram contra Financ Público pensam que somos otários?

Os deputados federais que votaram contra o financiamento público de campanha acham que a população é completamente idiota.

Nem todos são…

O financiamento público é mais democrático e pode ser transparente, se assim quiserem.

Mais de 40 países (os mais avançados) proibiram doações de empresas a políticos.

Doação de empresas a candidatos é incompatível com a democracia.

Por que esses deputados acreanos que votaram contra o financiamento público não dizem claramente que são a favor que as empresas banquem suas candidaturas? Assim eles podem continuar sendo empregados dessas empresas e votarem tudo em favor delas…(Terceirização, Fim da CLT, Fim da Aposentadoria, Perdão de dívidas dos ruralistas…etc).

Porque hoje o Congresso Nacional é um grande galpão/balção onde os parlamentares (maioria) são funcionários/alugadores de mandatos dessas empresas que lhes sustentam financeiramente.

Será que é difícil entender por que eles só votam contra o povo e sustentam um governo sujo como este atual?

Alguns deputados do Acre que votaram contra o financiamento público tem empresas familiares aqui no estado que bancam suas candidaturas (sim, isso mesmo!) e outros votaram contra porque são completamente néscios e acham que fazendo proselitismo com os incautos vão ganhar alguma coisa.

Pior que podem…!

J R Braña B.

