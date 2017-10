Post de 2011 sobre Ratinho é o mais acessado hoje aqui no blog

Só para lembrar: Ratinho pediu impeachment contra Dilma – J R Braña B.

Com bens em processo de penhora pela justiça por não recolhimento de impostos (ele nega), as notícias sobre o apresentador/empresário Ratinho (Carlos Massa) são as mais procuradas no Acre nesta segunda. Ele tem fazenda no estado.

Em agosto de 2011 este blog repercutiu uma entrevista dele publicada pelo uol, que cita sua fazenda no Acre:

Na pergunta do UOL referente à fazenda no Acre, Ratinho responde:

UOL – O que você pretende fazer com sua propriedade no Acre?

Ratinho – Recebi uma proposta de uma madeireira para comprar minha propriedade, mas descobri que eles queriam desmatar e não vendi. Foi aí que começaram a dizer que eu estava desmatando o local. As pessoas são muito maldosas! Isso foi maldade do próprio governo. Eu não conheço a área e nunca tirei uma árvore de lá, mesmo com autorização. Fiquei dez anos regularizando a terra, dei a parte dos índios para eles e regulamentei a população ribeirinha. Minha propriedade é a única no norte do país documentada pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Eu pretendo vender a área para alguém que não queira desmatar o local. Também estou aberto a negociações caso alguém queira investir em sustentabilidade. Já recebi mais de dez propostas de grandes madeireiras, mas todas pretendiam desmatar irregularmente e eu não fechei negócio. Ninguém fala que eu tenho uma fazenda em Apucarana, no Paraná, com 50% de mata virgem, da qual cuido e não deixo ninguém desmatar.

(…)

A entrevista na íntegra, aqui

Antes publicamos…: