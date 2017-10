Presidente do DEM em Sena: ‘Mazinho e GladsonC não me respeitam’

Carlos Vale, presidente do diretório municipal do Democratas de Sena Madureira, que foi convidado e aceitou ir à plenária da Frente Popular no último final de semana, disse ao blog que a prefeitura de Sena e o possível candidato ao governo pela oposição, GladsonC, não têm o menor respeito por ele.

-Ao contrário da Frente Popular, que em todo evento me convida, os da oposição nunca me chamam para nada. O prefeito Mazinho nunca me convidou para nada. O seu GladsonC vem aqui e nunca me fez uma ligação. Como posso apoiar um grupo desses? – indaga.

Nas últimas horas começou a circular em dezenas de grupos das redes sociais da cidade um vídeo onde um suplente do diretório do DEM de Sena, ligado à família da ex-prefeita Toinha Vieira (o primeiro da foto acima), escracha e acusa Mazinho e o seu principal secretário, Cirleudo Alencar.

Carlos Vale, que será candidato a deputado estadual – procurou não se intrometer sobre o conteúdo do vídeo do colega de partido que circula nas redes e voltou a falar da sua atuação pelo DEM em Sena.

-Eu faço política por ideologia, porque gosto, mas não recebo nada do DEM, nem cargos, nem o fundo partidário que os partidos têm direito.

-E repito: sou muito bem tratado pela Frente Popular e desprezado pela oposição…Eu já disse isso ao Bocalom, que é o único que eu tenho gratidão porque me ajudou na minha campanha – completa Carlos.

Traduzinho Sena: Toinha e Zé Veira, donos do PSDB na cidade, estão com Marcus Alexandre (PT), o DEM de Sena não quer nem ouvir falar de Mazinho e GladsonC…..Então tem uma chance para a Frente Popular em 2018 no município, não?

Antes publicamos…: