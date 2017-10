Ex-militante do PSC a Lula: ‘me perdoa por ter sido tola’

No estadão:

A jornalista Patrícia Lélis, ex-militante do PSC, publicou na terça-feira, 9, em sua página no Facebook um texto no qual pede desculpas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter difamado o petista e ido às ruas defender o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela agora aparece em fotos abraçada ao ex-presidente.

“Eu olhei nos seus olhos e te pedi desculpas. Porém sinto a necessidade de mais uma vez dizer: Me perdoa. Me perdoa por ter ido as ruas e ter sido a favor de um golpe. Me perdoe por compactuar com um governo que todos os dias retira os poucos direitos que resta do trabalhadores. Me perdoa por fazer o Brasil voltar para o mapa da fome. Me perdoe por colocar a nossa floresta Amazônica em jogo. Me perdoa por ter sido tola”, diz a jornalista.

(…)

