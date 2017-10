I Mostra de Curtas-Metragens Críticos (Nota de adiamento)

Divulgação

NOTA DE ADIAMENTO DE EVENTO

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac) e a Seção Sindical Sinasefe/Rio Branco, entidades organizadoras da I Mostra de Curtas-Metragens Críticos informam que o seminário de formação, programado para o dia 13 e 14 de outubro de 2017 será adiado, para a semana seguinte, dias 20 e 21 de outubro.

A comissão o​rganizadora da I Mostra de Curtas-Metragens Críticos esclarece que a decisão de adiar o seminário de formação foi baseada no compromisso das entidades realizadoras com a comunidade, especialmente, o público-alvo do evento que são estudantes. Portanto, visando atingir maior público, a comissão decidiu pelo adiamento do seminário que é a primeira etapa deste evento.

Contamos com a compreensão de todos.

12 de outubro de 2017

Comissão Organizadora da I Mostra de Curtas-Metragens Críticos