STF: senado decide futuro de Aécio (e os nossos 3 senadores?)

STF decide que cabe ao Congresso dizer se o parlamentar deve ou não perder o mandato…pode até ser o certo (e é, se as coisas no Brasil obedecessem mesmo o que diz a CF), mas a impressão que passa é que a corte máxima do Brasil lavou as mãos em relação ao mineirinho.

Empurrou com a barriga para o senado….

Agora, cabe ao senado adotar as medidas contra Aécio Neves…reabrir o seu Conselho de (sem) Ética e julgar o senador de Minas/Leblon.

Como vão se comportar os senadores GladsonC, Petecão e JV?

A ver…

J R Braña B.

Antes publicamos…: