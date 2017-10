Polo de Mâncio Lima é beneficiado por rede de água do Depasa

Da AgGov:

Um dos desafios dos moradores do Polo Agroflorestal de Mâncio Lima era obter o acesso à água potável. No entanto, essa dificuldade será uma etapa superada, pois o governo do Acre garantiu a construção das estruturas de abastecimento da comunidade.

Os serviços de escavações do solo, implantação de adutoras numa de extensão de dois quilômetros, instalação de um reservatório elevado e demais estruturas das ligações domiciliares, compõem o cronograma de trabalho do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

“Mais de 40 famílias de agricultores que abastecem o mercado da cidade reside neste polo, e estes investimentos, uma página nova na produção começa a ser escrita, além da distribuição de água em todas as propriedades, uma decisão do nosso governador Tião Viana”, destaca o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

Com recursos próprios, cerca de R$ 150 mil está sendo investido na implementação de novo sistema de distribuição do Polo Agroflorestal.

“Captamos água de um poço tubular, bombeamos para o reservatório elevado e subsequentemente destinamos para rede de abastecimento. O ritmo das obras está a contento, temos o prazo de conclusão de todas as etapas para o próximo mês.”, informa o diretor de operações do Depasa, David Bussons.

